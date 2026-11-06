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Politică

După întâlnirea cu emisarul lui Putin, Trump a vorbit cu Merz la telefon. Ce au discutat cei doi lideri

l Scris de loredana bancăș
După întâlnirea cu emisarul lui Putin, Trump a vorbit cu Merz la telefon. Ce au discutat cei doi lideri
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele american Donald Trump au purtat o discuţie telefonică, joi, cu privire la războiul din Ucraina şi la viitoarele negocieri de la Abu Dhabi, a informat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, transmite Reuters.

Sursa: Digi24

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