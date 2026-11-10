După intervențiile repetate ale FACIAS, ANRE a aprobat noi reguli pentru prosumatori. Sute de mii de români vor putea beneficia de energia pe care o produc, fără blocajele impuse de birocrație

După ce Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a atras în repetate rânduri atenția asupra încălcării drepturilor prosumatorilor și a cerut autorităților să pună capăt blocajelor administrative, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat aprobarea unor noi reguli privind compensarea lunară a energiei electrice, utilizarea excedentului pentru mai multe locuri de consum și plata sumelor restante.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗