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Politică

După intervențiile repetate ale FACIAS, ANRE a aprobat noi reguli pentru prosumatori. Sute de mii de români vor putea beneficia de energia pe care o produc, fără blocajele impuse de birocrație

r Scris de redacția jurnalul
După intervențiile repetate ale FACIAS, ANRE a aprobat noi reguli pentru prosumatori. Sute de mii de români vor putea beneficia de energia pe care o produc, fără blocajele impuse de birocrație
Aosom
După ce Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a atras în repetate rânduri atenția asupra încălcării drepturilor prosumatorilor și a cerut autorităților să pună capăt blocajelor administrative, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat aprobarea unor noi reguli privind compensarea lunară a energiei electrice, utilizarea excedentului pentru mai multe locuri de consum și plata sumelor restante.

Sursa: Jurnalul Ro

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