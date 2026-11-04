După victoria democraților, piețele își caută câștigătorii

Alegerile midterm din SUA au adus o schimbare politică importantă, dar și o surpriză. Pentru piețe dilemele abia acum încep, pentru că investitorii sunt interesați să afle ce înseamnă controlul democrat asupra Congresului pentru tehnologie, petrol, dolar și aur? Dolarul a coborât miercuri la minimul ultimei luni, după ce democrații au câștigat atât Senatul, cât …

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