După vizita Ursulei, România și Bulgaria vor apăra U.E. De pescăruși

1. A venit Ursula în România ca să asigure securitatea Mării Negre. Dincolo de flori, primirea și discursurile emoționante, care sunt banii despre care vorbim? 10 milioane de euro pentru România, legate de operațiuni de căutare și salvare. Și alte 50 de milioane pentru un Centru european de securitate la Marea Neagră, un proiect pe […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗