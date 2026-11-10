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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

După vizita Ursulei, România și Bulgaria vor apăra U.E. De pescăruși

r Scris de răzvan ioan boanchiș
După vizita Ursulei, România și Bulgaria vor apăra U.E. De pescăruși
Aosom
1. A venit Ursula în România ca să asigure securitatea Mării Negre. Dincolo de flori, primirea și discursurile emoționante, care sunt banii despre care vorbim? 10 milioane de euro pentru România, legate de operațiuni de căutare și salvare. Și alte 50 de milioane pentru un Centru european de securitate la Marea Neagră, un proiect pe […]

Sursa: National - Ziarul National

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