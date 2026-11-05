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Politică

„Dușmanii miliardarilor” anunță că le vor face publice adresele. Elon Musk, primul pe listă

a Scris de alexandru dănciulescu
„Dușmanii miliardarilor” anunță că le vor face publice adresele. Elon Musk, primul pe listă
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O grupare de activiști pregătește o campanie de „doxing” împotriva unor oameni extrem de bogați din SUA. Prima țintă ar fi Elon Musk, iar publicarea ar urma să înceapă în noiembrie, potrivit unei investigații WIRED.

Sursa: Jurnalul Ro

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