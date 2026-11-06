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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

„E mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești ca un Iuda”. Medvedev îl laudă, dar nu-l iartă pe Elon Musk

a Scris de alexandru rotaru
„E mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești ca un Iuda”. Medvedev îl laudă, dar nu-l iartă pe Elon Musk
Aosom
Decizia fondatorului SpaceX, Elon Musk, de a pune la dispoziția Ucrainei serviciul de comunicații prin satelit Starlink după invazia Rusiei l-a transformat pe omul de afaceri american într-un participant la război, a scris Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, pe canalul său de Telegram.

Sursa: Digi24

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