„E mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești ca un Iuda”. Medvedev îl laudă, dar nu-l iartă pe Elon Musk

Decizia fondatorului SpaceX, Elon Musk, de a pune la dispoziția Ucrainei serviciul de comunicații prin satelit Starlink după invazia Rusiei l-a transformat pe omul de afaceri american într-un participant la război, a scris Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, pe canalul său de Telegram.

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