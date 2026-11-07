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Politică

„E timpul să dezbatem public”. O fostă judecătoare intervine în controversa privind sancționarea magistraților care i-au majorat pedeapsa lui Daniel Chițoiu și ridică două probleme

m Scris de mona hera
„E timpul să dezbatem public”. O fostă judecătoare intervine în controversa privind sancționarea magistraților care i-au majorat pedeapsa lui Daniel Chițoiu și ridică două probleme
Aosom
Fosta judecătoare Andrea Chiș, al cărei nume a ajuns în prim-planul opiniei publice după apariția în documentarul Recorder, acuză lipsa de transparență a Consiliului Superior al Magistraturii. Pornind de la cazul celor doi magistrați sancționați, ea atrage atenția că publicul nu are acces nici la motivările instanțelor, nici la cele ale deciziilor CSM: „Transparența sistemului …

Sursa: Hotnews

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