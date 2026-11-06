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Politică

EDITORIAL – La Pitești, compasiunea a câștigat în instanță. La Buzău, dacă hrănești animalele fără stăpân, riști să fii amendat! Administrația locală a confundat ordinea publică cu interzicerea omeniei?

i Scris de iulian gavriluta
EDITORIAL – La Pitești, compasiunea a câștigat în instanță. La Buzău, dacă hrănești animalele fără stăpân, riști să fii amendat! Administrația locală a confundat ordinea publică cu interzicerea omeniei?
Aosom
Există momente în care o hotărâre a administrației locale spune mai multe despre felul în care este înțeleasă o comunitate decât zeci de discursuri despre civilizație, responsabilitate și respect față de cetățeni. Iar Buzăul are o asemenea problemă, consemnată negru pe alb într-o hotărâre a Consiliului Local Municipal. În timp ce la Pitești doi cetățeni […]

Sursa: News Buzau

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