EDITORIAL – La Pitești, compasiunea a câștigat în instanță. La Buzău, dacă hrănești animalele fără stăpân, riști să fii amendat! Administrația locală a confundat ordinea publică cu interzicerea omeniei?

Există momente în care o hotărâre a administrației locale spune mai multe despre felul în care este înțeleasă o comunitate decât zeci de discursuri despre civilizație, responsabilitate și respect față de cetățeni. Iar Buzăul are o asemenea problemă, consemnată negru pe alb într-o hotărâre a Consiliului Local Municipal. În timp ce la Pitești doi cetățeni […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗