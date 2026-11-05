EDITORIAL – VICTORIA AMARĂ A DEMOCRAȚILOR AMERICANI. L-AU ADUS PE TRUMP LA PUTERE, IAR ACUM SE PREGĂTESC SĂ REPETE ACEEAȘI GREȘEALĂ. ȘI CE URMEAZĂ DUPĂ… CEVA ȘI MAI RĂU?

Victoria democraților americani nu este una deplină…și nu pentru numărul ocupat în Congres, ci pentru că se bucură cu probabila, viitoarea instaurare a acelorași nebunii pentru care au și pierdut alegerile în favoarea lui Trump și a republicanilor! Nu ar fi nimic, dacă ideologiile s-ar succeda și s-ar dilua cumva, numai că, după un astfel […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗