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Politică

Efectul de „Lame Duck” pentru Trump, explicat de un profesor român din SUA. „S-a transformat în piatră de moară pentru republicani”

ş Scris de ştefan lică
Efectul de „Lame Duck” pentru Trump, explicat de un profesor român din SUA. „S-a transformat în piatră de moară pentru republicani”
Aosom
Politologul Alexandru Bălaș, profesor în SUA la Universitatea SUNY Cortland New York, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, cum a ajuns Trump o piedică pentru republicani. În același timp, românul avertizează că democrații nu au puterea asbolută nici după acest succes.

Sursa: Adevarul

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