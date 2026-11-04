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Politică

Elbridge Colby, numărul 2 în Pentagon, întâlnire la MAE cu ministrul Dan Neculăescu. Discuţii despre NATO 3.0

f Scris de florin răvdan
Elbridge Colby, numărul 2 în Pentagon, întâlnire la MAE cu ministrul Dan Neculăescu. Discuţii despre NATO 3.0
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Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a vorbit cu subsecretarul de stat american Elbridge Colby, despre securitatea la Marea Neagră, dar şi despre NATO 3.0.

Sursa: Dcnews

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