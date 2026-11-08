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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

„Elefantul din cameră“. Planul „mare și frumos“ al lui Trump pune pe masa negocierilor flancul estic al NATO?

v Scris de viorica marin
„Elefantul din cameră“. Planul „mare și frumos“ al lui Trump pune pe masa negocierilor flancul estic al NATO?
Aosom
Statele Unite par pregătite să includă prezența militară a NATO în Europa de Est printre subiectele negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Astfel, o cerere veche a lui Vladimir Putin, demilitarizarea flancului estic al alianței, ar putea ajunge la masa discuțiilor.

Sursa: Adevarul

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