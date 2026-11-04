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Politică

Elena Lasconi, intervenție cu polițiști și pompieri într-un apartament din Câmpulung Muscel. Dezastrul pe care l-a descoperit VIDEO

m Scris de mihai dima
Elena Lasconi, intervenție cu polițiști și pompieri într-un apartament din Câmpulung Muscel. Dezastrul pe care l-a descoperit VIDEO
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Elena Lasconi a descins într-un apartament din orașul unde este primar. The post Elena Lasconi, intervenție cu polițiști și pompieri într-un apartament din Câmpulung Muscel. Dezastrul pe care l-a descoperit VIDEO appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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