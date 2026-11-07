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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Elena Udrea explică de ce au pierdut republicanii Congresul: Nu abandonăm suveranismul! Îl construim mai temeinic

l Scris de loredana codruț
Elena Udrea explică de ce au pierdut republicanii Congresul: Nu abandonăm suveranismul! Îl construim mai temeinic
Aosom
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, explică de ce republicanii au pierdut Congresul. Exista trei cauze mari si late

Sursa: Stiri Pe Surse

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