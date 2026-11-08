 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Elevii români au obținut 5 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică, în Thailanda: în ce școli învață fiecare

i Scris de ionela stănilă
Elevii români au obținut 5 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică, în Thailanda: în ce școli învață fiecare
Aosom
Elevii români au cucerit 5 medalii – două de aur, două de argint şi una de bronz – la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori din Thailanda.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech