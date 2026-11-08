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Politică

Elon Musk, printre țintele anchetelor democraților după ce vor prelua majoritatea în Congresul SUA

a Scris de adrian ilie
Elon Musk, printre țintele anchetelor democraților după ce vor prelua majoritatea în Congresul SUA
Aosom
Miliardarul Elon Musk, noul șef de cabinet al lui Trump, Stephen Miller și câteva mari companii vor fi ținrele unor anchete ale Congresului SUA, după ce democrații vor obține oficial majoritatea în ambele Camere, în luna ianuarie, au declarat mai mulți congressmani, citați de Reuters. Robert Garcia (Camera Reprezentanților – California) și Elizabeth Warren (Senat …

Sursa: Hotnews

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