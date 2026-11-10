 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Enrico Letta avertizează că „Europa nu este independentă” atât timp cât cercetarea rămâne fragmentată. Ce presupune „a cincea libertate” a pieței unice

i Scris de iulian moşneagu
Enrico Letta avertizează că „Europa nu este independentă” atât timp cât cercetarea rămâne fragmentată. Ce presupune „a cincea libertate” a pieței unice
Aosom
Fostul premier italian Enrico Letta a avertizat marți, la Bruxelles, că Uniunea Europeană nu poate deveni pe deplin independentă dacă cercetarea și inovarea continuă să fie fragmentate între cele 27 de state membre.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech