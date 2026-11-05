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Politică

Erdogan pregătește un nou dialog cu Putin: Turcia vrea să deschidă drumul către pace în războiul din Ucraina

m Scris de marina constantinoiu
Erdogan pregătește un nou dialog cu Putin: Turcia vrea să deschidă drumul către pace în războiul din Ucraina
Aosom
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan intenționează să poarte discuții cu Vladimir Putin privind încetarea războiului din Ucraina, a relatat agenția Anadolu. Erdogan s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Istanbul pentru a discuta despre relansarea diplomației, securitatea în Marea Neagră și cooperarea în domeniul apărării.

Sursa: Digi24

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