Erik Sagiyev, CEO KMG International (Rompetrol): „Marea Neagră rămâne o direcție strategică esențială pentru securitatea energetică a României”

Regiunea Mării Negre își consolidează rolul de axă energetică fundamentală pentru securitatea aprovizionării cu țiței și carburanți a Europei Centrale și de Est. Într-un interviu publicat de Rompetrol, Erik Sagiyev, directorul general executiv (CEO) al KMG International — compania-mamă a Rompetrol —, a subliniat că Marea Neagră rămâne o direcție strategică prioritară pentru expansiunea internațională a grupului național kazah KazMunayGas și pentru stabilitatea livrărilor către rafinăria Petromidia.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗