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Politică

Escrocii creează cu ajutorul inteligenței artificiale fotografii cu animale dispărute pentru a obține recompense financiare: Victimele sunt amenințate că animalele lor vor fi ucise dacă refuză să plătească

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Escrocii creează cu ajutorul inteligenței artificiale fotografii cu animale dispărute pentru a obține recompense financiare: Victimele sunt amenințate că animalele lor vor fi ucise dacă refuză să plătească
Aosom
O nouă metodă de înșelătorie face tot mai multe victime în Marea Britanie, unde infractorii folosesc inteligența artificială pentru a crea fotografii false cu animale de companie dispărute. Escrocii contactează proprietarii, pretind că le-au găsit an...

Sursa: Stiri Pe Surse

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