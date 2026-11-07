 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Eșecul în alegeri l-ar putea face pe Trump să reia dialogul cu Coreea de Nord: „Contextul de securitate din Asia s-ar schimba radical”

a Scris de ana-maria gherghiță
Eșecul în alegeri l-ar putea face pe Trump să reia dialogul cu Coreea de Nord: „Contextul de securitate din Asia s-ar schimba radical”
Aosom
Eșecul suferit de președintele Donald Trump în alegerile intermediare din SUA ar putea să-l determine să-și intensifice eforturile de a relua dialogul cu Coreea de Nord, însă orice disponibilitate de a face concesii majore riscă să genereze tensiuni cu aliații regionali, notează Reuters.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech