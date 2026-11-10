România a întârziat solicitarea sprijinului Comisiei Europene (CE) pentru combaterea manipulărilor online în anul electoral 2024. Autoritățile au cerut ajutor abia după primul tur al prezidențialelor, când au reclamat favorizarea lui Călin Georgescu pe TikTok. Oficialii ANCOM susțin că au respectat legislația națională și europeană. Alte țări europene au organizat discuții preventive cu rețelele sociale. The post Eșecul prevenției online în 2024. România a lăsat alegerile la mâna algoritmilor și a alertat Europa prea târziu. Exemplul altor state appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗