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Politică

„Este cea mai agresivă atitudine pe care am văzut-o”. Rusia ar fi simulat un atac asupra unui satelit occidental

b Scris de bogdan păcurar
„Este cea mai agresivă atitudine pe care am văzut-o”. Rusia ar fi simulat un atac asupra unui satelit occidental
Aosom
Un satelit militar rusesc, care s-a apropiat luna trecută de un satelit comercial occidental, ar fi putut simula un atac, a declarat un specialist în probleme spaţiale militare. În prezent, alte două vehicule spaţiale ruseşti, corelate cu primul, se îndreaptă spre un alt satelit occidental.

Sursa: Digi24

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