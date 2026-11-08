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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

„Este în afara oricărei îndoieli, pentru orice cetățean cât de cât obiectiv, că domnul Călin Georgescu este cel mai important deținut politic din istoria recentă a României. În cazul său, (…) (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
„Este în afara oricărei îndoieli, pentru orice cetățean cât de cât obiectiv, că domnul Călin Georgescu este cel mai important deținut politic din istoria recentă a României. În cazul său, (…) (Ecopolitic)
Aosom
„Este în afara oricărei îndoieli, pentru orice cetățean cât de cât obiectiv, că domnul Călin (…)

Sursa: Ziar.com

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