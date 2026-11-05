Un cititor Bistrițeanul.ro ne-a abordat, nemulțumit de situația repartizării locuințelor ANL în Bistrița. „Nu mi se pare normal să se publice niște liste, să le dai oamenilor speranța că ar putea primi o locuință, iar apoi aceștia să nu știe ce se întâmplă mai departe...!” The post Ești pe lista ANL și n-ai primit locuință? Ce spune Primăria Bistrița appeared first on Bistrițeanul.ro.

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