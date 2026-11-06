 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Estonia avertizează Europa să nu negocieze cu Putin: „Nu încercați să-i faceți pe plac dictatorului”

t Scris de teodora marinescu
Estonia avertizează Europa să nu negocieze cu Putin: „Nu încercați să-i faceți pe plac dictatorului”
Aosom
Premierul estonian Kristen Michal susține că Europa trebuie să intensifice presiunea economică asupra Moscovei prin sancțiuni, în loc să încerce să negocieze direct cu Kremlinul.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech