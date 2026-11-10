 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Eturia: Cu 15% mai multe solicitări de vacanță în primele patru zile de Black Friday față de anul trecut. Maldive și Thailanda, în topul preferințelor

s Scris de suceava news online
Eturia: Cu 15% mai multe solicitări de vacanță în primele patru zile de Black Friday față de anul trecut. Maldive și Thailanda, în topul preferințelor
Aosom
Eturia, agenție de turism specializată în vacanțe exotice personalizate, a primit cu 15% mai multe solicitări de vacanță în primele patru zile ale campaniei Black Friday TravelPrint 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Maldive și Thailanda conduc preferințele turiștilor, cu un număr de solicitări de trei ori, respectiv de 2,5 ori mai mare […] The post Eturia: Cu 15% mai multe solicitări de vacanță în primele patru zile de Black Friday față de anul trecut. Maldive și Thailanda, în topul preferințelor first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech