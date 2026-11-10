Eturia, agenție de turism specializată în vacanțe exotice personalizate, a primit cu 15% mai multe solicitări de vacanță în primele patru zile ale campaniei Black Friday TravelPrint 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Maldive și Thailanda conduc preferințele turiștilor, cu un număr de solicitări de trei ori, respectiv de 2,5 ori mai mare […] The post Eturia: Cu 15% mai multe solicitări de vacanță în primele patru zile de Black Friday față de anul trecut. Maldive și Thailanda, în topul preferințelor first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗