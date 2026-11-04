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Politică

Europa ar putea deveni „sacul de box” al lui Trump după eșecul de la alegeri. Frustrările președintelui vor zdruncina relațiile clădite până acum

a Scris de alexandra pricop
Europa ar putea deveni „sacul de box” al lui Trump după eșecul de la alegeri. Frustrările președintelui vor zdruncina relațiile clădite până acum
Aosom
Relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Europa nu vor deveni mai bune, ci ar putea chiar să se înrăutățească în timp.

Sursa: Stiri Pe Surse

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