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Politică

Europa ar putea profita de pe urma recentelor turbulențe politice din SUA: „Duc un flux de capital”

c Scris de cristian matei
Europa ar putea profita de pe urma recentelor turbulențe politice din SUA: „Duc un flux de capital”
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Europa urmează să beneficieze de pe urma recentelor turbulențe din SUA, pe măsură ce investitorii caută o destinație sigură pentru capitalul lor, susține președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino.

Sursa: Stirile Pro.tv

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