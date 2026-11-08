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Politică

"Europa nu are ce căuta la masa negocierilor". Maria Zaharova, mesaj tăios înainte de negocierile de la Abu Dhabi

f Scris de florin răvdan
"Europa nu are ce căuta la masa negocierilor". Maria Zaharova, mesaj tăios înainte de negocierile de la Abu Dhabi
Aosom
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, spune că ţările europene nu au ce căuta la masa negocierilor dintre Rusia şi Ucraina.

Sursa: Dcnews

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