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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Europa, pe dinafară

r Scris de radhananda
Europa, pe dinafară
Aosom
Despre lipsa de importanță diplomatică pe care și-a provocat-o singurăEuropa vrea să aibă un cuvânt de spus. De ce, mai exact? Europa se teme că va rămâne pe dinafară la negocierile de pace dintre Rusia, SUA și Ucraina. Așa scrie Financial Times pe 30

Sursa: Yoga Esoteric

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