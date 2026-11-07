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Politică

Europa, solidară cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Mesaje de la Zelenski, Kaja Kallas și Péter Magyar

o Scris de oana antipa
Europa, solidară cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Mesaje de la Zelenski, Kaja Kallas și Péter Magyar
Aosom
Atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului polonez Cracovia, soldat cu cel puțin șase morți și 15 răniți, a provocat reacții din partea unor lideri și oficiali europeni.

Sursa: Mediafax Ro

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