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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Europa, zguduită de un val de amenințări cu bombă: suspiciuni privind un război psihologic de amploare. România, printre țintele vizate

e Scris de e-politic ro
Europa, zguduită de un val de amenințări cu bombă: suspiciuni privind un război psihologic de amploare. România, printre țintele vizate
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Valul de alerte cu bomba care a provocat perturbari ale traficului aerian in mai multe țari europene, inclusiv in Romania, ridica suspiciuni privind o

Sursa: Ziuanews.ro

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