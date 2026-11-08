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Politică

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îl acuză pe Ciprian Ciucu că nu permite organizarea unui protest pentru Călin Geogescu în București. Ce condiții a pus primarul

c Scris de catalina sirbu
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îl acuză pe Ciprian Ciucu că nu permite organizarea unui protest pentru Călin Geogescu în București. Ce condiții a pus primarul
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Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îl acuză pe primarul general Ciprian Ciucu că restrânge dreptul constituțional la protest, după ce Primăria Capitalei a refuzat avizarea unei manifestații programate pentru 14 noiembrie 2026, în Parcul Izvor.

Sursa: Ziare

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