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Politică

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu explică ce înseamnă schimbarea de la Washington pentru România, după victoria democraților

ș Scris de ștefan borcea
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu explică ce înseamnă schimbarea de la Washington pentru România, după victoria democraților
Aosom
Victoria democraților în ambele camere ale Congresului american deschide un nou capitol politic în Statele Unite, spune social democratul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Sursa: Adevarul

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