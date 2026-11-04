Europarlamentarul Virgil Popescu îi răspunde liderei AfD, care i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social german

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu i-a răspuns copreședintei partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, după ce aceasta i-a acuzat pe imigranții români că „jefuiesc” sistemul social german. Liberalul afirmă că 519.200 de români lucrează legal și plătesc contribuții în Germania, iar 4.668 dintre ei sunt medici.

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