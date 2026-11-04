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Politică

Europenii, despre rezultatele midterms din SUA. De la reacții tranșante la optimism moderat. „Victoria nu schimbă automat politica externă americană”

a Scris de ana dima
Europenii, despre rezultatele midterms din SUA. De la reacții tranșante la optimism moderat. „Victoria nu schimbă automat politica externă americană”
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Se pot reține trei direcții distincte din reacțiile europenilor: sancțiune electorală a politicilor lui Trump, oportunitate pentru Ucraina și pentru relațiile transatlantice, autonomia strategică europeană rămâne o prioritate indiferent de rezultatul alegerilor americane. The post Europenii, despre rezultatele midterms din SUA. De la reacții tranșante la optimism moderat. „Victoria nu schimbă automat politica externă americană” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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