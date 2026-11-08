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Politică

Europenii se întorc la masa negocierilor privind Ucraina, de la Abu Dhabi: „Vor fi bine reprezentaţi”. Anunțul a fost făcut de Franța

ș Scris de ștefana radu
Europenii se întorc la masa negocierilor privind Ucraina, de la Abu Dhabi: „Vor fi bine reprezentaţi”. Anunțul a fost făcut de Franța
Aosom
Europenii vor fi reprezentaţi la discuţiile dintre Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, care vor avea loc pe 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi, a afirmat, duminică, ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot, fără a preciza cum se va desfăşura concret această reprezentare, relatează AFP.

Sursa: Digi24

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