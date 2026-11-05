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Politică

Evadare și vânătoare de fugari la Penitenciarul Gherla. Jandarmii și polițiștii au declanșat o amplă operațiune, în cadrul unui exercițiu tactic

n Scris de nicu mitrea
Evadare și vânătoare de fugari la Penitenciarul Gherla. Jandarmii și polițiștii au declanșat o amplă operațiune, în cadrul unui exercițiu tactic
Aosom
Un amplu exercițiu tactic a avut loc miercuri dimineață, 4 noiembrie, la Penitenciarul Gherla, unde forțele de ordine au pus în scenă un scenariu de evadare și operațiunea de căutare.

Sursa: Ziua De Cluj

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