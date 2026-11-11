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Politică

EXCLUSIV | Un album uitat, trimis de la Varșovia unui colonel român. Ce căutau ofițerii polonezi în Munții Rodnei în primăvara anului 1938?

r Scris de redactia stiripesurse.ro
EXCLUSIV | Un album uitat, trimis de la Varșovia unui colonel român. Ce căutau ofițerii polonezi în Munții Rodnei în primăvara anului 1938?
Aosom
Timp de aproape nouă decenii, albumul a rămas uitat. Redescoperirea lui readuce la lumină un episod puțin cunoscut din relațiile militare româno-polone și ridică o întrebare care nu și-a primit nici astăzi un răspuns complet

Sursa: Stiri Pe Surse

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