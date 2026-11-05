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Politică

Exercițiu militar în Coreea de Nord: Phenianul a testat rachete de croazieră cu încărcătură tip cluster

b Scris de bogdan enache
Exercițiu militar în Coreea de Nord: Phenianul a testat rachete de croazieră cu încărcătură tip cluster
Aosom
Coreea de Nord a efectuat miercuri un test de lansare a unui sistem de rachete de apărare aeriană de nouă concepţie şi a organizat un exerciţiu de atac cu rachete de croazieră, a relatat joi agenţia de presă de stat KCNA, citată de Reuters.

Sursa: Digi24

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