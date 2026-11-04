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Politică

Exodul silențios: De ce importă România „muncitori permanenți” din Asia și câți dintre ei ajung, de fapt, în Vest

b Scris de bogdan antonescu
Exodul silențios: De ce importă România „muncitori permanenți” din Asia și câți dintre ei ajung, de fapt, în Vest
Aosom
Află de ce România importă sute de mii de muncitori permanenți din Asia, câți dintre ei aleg să plece ilegal în Vest și câți rămân stabil în țară

Sursa: Stiri Pe Surse

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