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Politică

Explicația ironică a lui Victor Ponta pentru eșecul lui Trump și al republicanilor în alegerile midterms: "S-a implicat „Văduva Neagră” și l-a terminat"

a Scris de adrian zia
Explicația ironică a lui Victor Ponta pentru eșecul lui Trump și al republicanilor în alegerile midterms: "S-a implicat „Văduva Neagră” și l-a terminat"
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Victor Ponta, fost premier și fost președinte PSD, a declanșat joi, 5 noiembrie, un atac ironic la adresa prezentatoarei TV Anca Alexandrescu de la Realitatea TV, pe care o numește „Văduva Neagră”, în contextul evenimentelor politice recente din Statele Unite ale Americii. Fostul lider social-democrat realizează o paralelă între campaniile electorale din România și deznodământul scrutinului american, sugerând că implicarea jurnalistei aduce un ghinion garantat candidaților ...

Sursa: Ziare

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