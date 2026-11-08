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Politică

Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 10 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou

c Scris de cristian anton
Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 10 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou
Aosom
Polonia este în doliu, după un atac armat sângeros care a șocat națiunea. Un individ de 25 de ani cu idei extremiste a deschis focul la întâmplare dintr-o mașină, în centrul Cracoviei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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