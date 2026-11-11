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Politică

Familia Kennedy se alătură procesului împotriva construirii arcului de triumf propus de Trump

n Scris de narcis ghiurca
Familia Kennedy se alătură procesului împotriva construirii arcului de triumf propus de Trump
Aosom
Nouă membri ai familiei Kennedy s-au alăturat demersului juridic prin care se încearcă blocarea construirii arcului de triumf de 76 de metri propus de președintele american Donald Trump.

Sursa: Adevarul

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