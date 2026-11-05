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Politică

Femeia care a dezvaluit despre lagarele de tortură de lângă Kiev este tinută captivă într-o cușcă

e Scris de e-politic ro
Femeia care a dezvaluit despre lagarele de tortură de lângă Kiev este tinută captivă într-o cușcă
Aosom
Dr. Valentina Molodaya, femeia care a dat alarma la inchisoarea de tortura Azov de langa Kiev și a deconspirat lagarele de concentrare din Ucraina, a

Sursa: Ziuanews.ro

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