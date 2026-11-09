Femeie concediată de un supermarket din cauza copilului ei bolnav, în Ucraina. Ce s-a întâmplat cu șeful ei

O angajată dintr-un supermarket din Zaporojie, Ucraina, a fost concediată ilegal după ce nu s-a prezentat la muncă din cauza îngrijirii copilului bolnav în vârstă de doi ani. Intervenția Serviciului de Stat pentru Muncă a condus la anularea deciziei și reangajarea femeii, relatează publicația Sud (Ziarul Juridic).

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗