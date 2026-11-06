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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Femeile puternice din istorie care au sfidat convențiile: au refuzat căsătoria și au avut zeci de amanți

c Scris de cosmin pătraşcu zamfirache
Femeile puternice din istorie care au sfidat convențiile: au refuzat căsătoria și au avut zeci de amanți
Aosom
De-a lungul istoriei, unele femei au reușit să răstoarne regulile unei lumi dominate de bărbați și să construiască adevărate imperii, influențând destinele popoarelor. Dincolo de puterea și ambiția care le-au consacrat, multe dintre ele au surprins însă și prin excentricități.

Sursa: Adevarul

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