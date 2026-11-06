Un caz șocant a fost făcut public de un salvator din cadrul SAJ BN. Echipajul a fost solicitat la un caz medical, pentru transport la spital. Culmea, persoana care a solicitat locuia peste drum de unitatea medicală. ”Oamenii au impresia că dacă merg cu Ambulanța, îi ia mai repede la UPU. Dar nu e așa!” a transmis Ciprian Păcurar. The post FII REPORTER: ”Au chemat ambulanța deși locuiau peste drum de spital, crezând că dacă îi ducem noi, îi ia mai repede la UPU!” appeared first on Bistrițeanul.ro.

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