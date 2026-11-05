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Politică

Fiica opozantului rus Boris Nemțov, asasinat în 2015, condamnată la patru ani de închisoare în Rusia

i Scris de iulian moşneagu
Fiica opozantului rus Boris Nemțov, asasinat în 2015, condamnată la patru ani de închisoare în Rusia
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Un tribunal din Rusia a condamnat-o joi, în lipsă, pe Janna Nemțova, fiica opozantului rus Boris Nemțov, asasinat în 2015, la patru ani de închisoare într-o colonie penitenciară.

Sursa: Mediafax Ro

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